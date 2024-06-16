Немецкий генерал и бывший глава ВК НАТО Харальд Куят в Berliner Zeitung заявил, что для Украины ситуация безнадёжна. Запад долго питал иллюзии, что победа ВСУ возможна благодаря поставкам вооружений. Однако значительная финансовая поддержка не изменила положение Украины.

"Долго Запад питал иллюзию, что можно помочь ВСУ победить с помощью новых, более мощных вооружений. Ао факту же военная ситуация всё более безнадёжна, несмотря на огромную поддержку", — написал Куят.

Генерал подчеркнул, что ключ к прекращению боёв находится в руках Владимира Зеленского, и он может воспользоваться им, чтобы избавить украинцев от страданий и предотвратить разрушение страны.

"Пришло время прекратить бои и расчистить путь к миру переговорами", — добавил Куят.

В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры, если Украина выведет войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. А также официально откажется от членства в НАТО, что Москва считает необходимым условием для мирного урегулирования.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)