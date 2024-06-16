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На борт фрегата ВМФ РФ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 13:13

На борт фрегата ВМФ РФ "Адмирал Горшков" хотели подняться 1000 кубинцев

Около тысячи кубинцев выразили большое желание подняться на борт российского фрегата "Адмирал Горшков". Об этом пишет агентство РИА Новости. Фрегат прибыл в Гавану вместе с другими кораблями Северного флота ВМФ России.

Местные жители, несмотря на дождливую погоду, терпеливо стояли в плащах и с зонтами, ожидая своей очереди. На протяжении четырёх часов они имели возможность осмотреть "Адмирала Горшкова" и пообщаться с моряками.

Известно, что сегодня, 16 июня, президент Кубы Мигель Бермудес поднялся на борт фрегата. Глава государства также поприветствовал российских моряков. Ранее в Средиземном море прошли совместные учения кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС Египта. МО России охарактеризовало эти манёвры как практический шаг по укреплению сотрудничества между двумя государствами.

Фото: commons.wikimedia.org/Svetlov Artem (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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