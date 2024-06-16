Около тысячи кубинцев выразили большое желание подняться на борт российского фрегата "Адмирал Горшков". Об этом пишет агентство РИА Новости. Фрегат прибыл в Гавану вместе с другими кораблями Северного флота ВМФ России.

Местные жители, несмотря на дождливую погоду, терпеливо стояли в плащах и с зонтами, ожидая своей очереди. На протяжении четырёх часов они имели возможность осмотреть "Адмирала Горшкова" и пообщаться с моряками.

Известно, что сегодня, 16 июня, президент Кубы Мигель Бермудес поднялся на борт фрегата. Глава государства также поприветствовал российских моряков. Ранее в Средиземном море прошли совместные учения кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС Египта. МО России охарактеризовало эти манёвры как практический шаг по укреплению сотрудничества между двумя государствами.

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