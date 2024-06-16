Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что текст декларации по саммиту в Швейцарии по Украине готов, и все позиции киевского режима учтены. Канал "Общественное" разместил видео заявления Кулебы в Telegram-канале.
"Работа завершена. В конце саммита лидеры объявят об утверждении, декларация открыта для присоединения государств и после саммита. Текст сбалансирован, наши принципиальные позиции учтены", — заявил Кулеба журналистам на полях саммита.
Тем временем Владимир Путин выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они включают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской республик, а также Херсонщины и Запорожья регионами России, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, и отмену антироссийских санкций. Однако украинская сторона отвергла инициативу. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк не увидел "реального мирного предложения".
Фото: commons.wikimedia.org/Едуард Крижанівський, фотограф МЗС (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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