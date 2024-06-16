Крупное хранилище ГСМ на аэродроме Васильков под Киевом было полностью уничтожено в результате ракетного удара. Пожар, вызванный попаданием ракеты, удалось потушить только на четвёртый день.

Пожар на территории аэродрома тушили с большим трудом. Четыре пожарных поезда и 100 единиц спецтехники пытались локализовать огонь, но все запасы топлива выгорели. В результате военные самолёты Украины остались без топлива.

Спутники Maxar сделали снимки аэродрома Васильков в Киевской области, он полыхал четыре дня после удара ВС РФ. Судя по снимкам, попадание ракеты пришлось на топливные резервуары. Российские военные корреспонденты подтверждают, что целью удара стала топливная инфраструктура аэродрома Васильков. Украинские власти ранее называли объект "промышленным предприятием".

На фото в соцсетях видны бетонные плиты, характерные для аэродромов, а также пожарные машины с надписью Boryspil the International airport. Это подтверждает, что удар пришёлся именно по топливной инфраструктуре, что и стало причиной длительного пожара.

Уничтожение хранилища топлива на аэродроме Васильков под Киевом стало серьёзным ударом по украинской авиации. Это не только затруднит заправку самолётов, но и увеличит расходы и время на доставку новых запасов.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo/Tech. Sgt. Rey Ramon (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)