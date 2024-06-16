Разведчики 1 танковой армии Вооружённых сил РФ провели успешную операцию, бесшумно проникнув на позиции ВС Украины и пленив четверых боевиков, включая одного спящего. Видеозапись беседы с пленным опубликовал военный корреспондент Александр Яремчук.

"Спящего взяли. Всё прошло красиво", — с улыбкой рассказал теперь уже бывший военный 413 стрелкового батальона ВСУ.

"Я был на одной точке, это не моё дежурство. Нас так зашугали, что мы трое суток не могли высунуться. Посадка наша 50 на 100 метров. Её всю изрешетили. Ребята с другой стороны тихо подошли и предложили: "Жить хотите? Будете", — поделился пленный.

Украинский солдат уточнил, что ВСУ взяли в плен примерно в двух километрах от линии боевого соприкосновения.

Фото: dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)