Военлёт Алексей Воевода напомнил об обещании Сергея Шойгу в присутствии генерала Суровикина возвести укрытия для самолётов. Ещё в 2021 году Шойгу обещал построить укрытия, заявление стало актуальным после удара по Су-57. Воевода показал видео после инцидента.
Главное разведуправление Украины заявило о первом поражении Су-57 на аэродроме Ахтубинск в Архангельской области. Однако ГУР исказило факты. На самом деле Су-57 не пострадал. Аэродром был атакован тремя дронами, но все они уничтожены мобильными огневыми группами. Один из дронов развалился в воздухе, и его части рухнули на самолётную площадку. Следы падения ГУР выдало за поражение Су-57.
Военные эксперты с начала СВО говорили о защите военных аэродромов. Это не первая атака, и Шойгу ещё в 2021 году сказал, что на военных аэродромах нужно возвести больше 300 укрытий. По словам Шойгу, укрытия обеспечат маскировку от спутникового наблюдения, защищённость техники от климатических факторов и огневого воздействия.
Однако в 2024 году, несмотря на сбитые дроны, беспилотники ВСУ всё же были в опасной близости от Су-57. Возникает вопрос: где же укрытия?
"Не смеётесь? Не смешно?", — иронично спрашивает автор Telegram-канала "Воевода вещает". Он также напомнил, что в СССР при строительстве железобетонных укрытий предусматривались подготовка борта к полёту и запуск двигателя внутри укрытия. Для защиты не нужны массивные бункеры: ситуацию могут решить железобетонные коробки, дополненные стальными воротами.
Фото: commons.wikimedia.org/Vladislav06112019 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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