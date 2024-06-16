Командир "Востока" и замначальника Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отметил, что цели СВО по денацификации и демилитаризации киевского режима постепенно отходят на второй план. У России другие приоритеты. Ходаковский рассказал о текущем положении вещей на СВО.
Он подчеркнул: "Некоторые считают текущее положение ВС РФ тупиком из-за медленного продвижения. Кто-то привёл данные, что за последнее время освобождено 250 квадратных километров — это 16 на 16 километров. Это немного, если измерять в километрах. Из 250 км 29 — площадь Авдеевки. Помните, каких усилий она нам стоила? И не меньших усилий стоила ВСУ".
Анализ текущего этапа войны напоминает использование "нелинейной алгебры", поскольку реальный результат сложно рассмотреть за простой картиной боёв.
Ходаковский отметил: "Под ногами мины, над головой беспилотники — война за каждый окоп. До ЛБС, чтобы умереть там, надо ещё умудриться добраться живым — настолько плотно контролируется небо. Варится настолько глобальная каша, что первоначальные цели в виде денацификации и демилитаризации отходят на второй план, впрочем, не утрачивая актуальности".
Происходит рождение новой реальности, в которой стране ещё предстоит занять своё место. Главным приоритетом остаётся дух: "Чем мы берём? Духом. Наш дух — единственное, что в новом мире станет активом, с которым будут считаться. Не экономика и ВПК — дух, вобравший в себя нашу историю и веру в себя. Китайцы богаче и многочисленнее, но неправильно ставить нас вторыми в этом партнёрстве: способный сказать: "Иду на вы" впереди, пока другие витийствуют про многовекторность".
Фото: commons.wikimedia.org/Andrey Butko (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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