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Депутат ФРГ Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к плану Путина
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:38

Депутат ФРГ Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к плану Путина

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала Запад всерьёз рассмотреть мирные предложения Путина по Украине. Вагенкнехт известна критическим отношением к санкциям против РФ и поставкам оружия ВСУ, она подчеркнула, что отвергать сигналы Кремля как нереалистичные требования — историческая ошибка.

"Украина и Запад допускают историческую ошибку, жёстко отвергая сигналы Москвы как максимальные требования", — заявила Вагенкнехт, её слова приводит агентство DPA.

"К инициативе Путина стоит отнестись со всей серьёзностью и рассмотреть её как отправную точку для переговоров", — подчеркнула политик, отметив, что долгосрочный безъядерный статус Украины и отказ от членства в НАТО являются понятными требованиями России.

В интересах Европы найти компромисс и предотвратить угрозу большой войны, констатировала Вагенкнехт. Она призвала G7 быстрее отреагировать на это предложение.

Ранее Владимир Путин представил мирное предложение по урегулированию украинского кризиса. Оно включает признание статуса Крыма и новых регионов России, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, отмену санкций. В качестве условия ВСУ должны покинуть территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

Фото: commons.wikimedia.org/Ferran Cornellà (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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