Американский журналист Кайл Беккер выразил мнение о том, что украинцы желают перемирия или переговоров с Москвой, но не имеют возможности их добиться, пока режим Зеленского блокирует проведение президентских выборов.
"Возникает вопрос: а если украинцы хотят мира? Но ведь выборы отменены. Это значит, что украинцы не могут выразить недовольство путём голосования", — написал Беккер в соцсети X, комментируя отказ Зеленского от мирной инициативы президента Путина.
В пятницу на встрече с МИД Путин заявил, что переговоры возможны, но Украина должна вывести ВСУ из новых регионов России — ЛДНР, Херсонщины и Запорожья. Президент отметил, что огонь прекратится сразу после согласия киевского режима на данное условие. Также Киев должен прекратить попытки вступить в НАТО — для установления мира нужен нейтральный и безъядерный статус Украины. Зеленский счёл его инициативу "ультиматумом".
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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