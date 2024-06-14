Предложения Владимира Путина по Украине стали серьёзным ответом на нереализуемый план Зеленского перед саммитом в Швейцарии, заявил историк Гилберт Доктороу. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что условия Киева неприемлемы.

"Путин ответил на неприемлемые условия переговоров о мире. План Зеленского на открывающейся конференции в Швейцарии предусматривает, что Москва, побеждающая по всем параметрам, должна капитулировать перед стороной, которая терпит поражение. Такой исход событий идёт вразрез с законами гравитации", — отметил Доктороу.

По мнению историка, российское предложение позволяет остановить разрушение Украины, сохранить остатки экономики и обеспечить суверенитет страны. Однако кредиты, обрушившиеся на Зеленского и обещания вооружений от "Большой семёрки" делают очень маловероятным позитивный отклик. Эксперт полагает, что бои продолжатся "до последнего украинца," и ставки могут быть повышены.

Ранее Путин заявил, что для начала переговоров ВСУ нужно вывести из четырёх новых регионов России. Бои прекратятся после согласия киевского режима на это условие. Также Киев должен отказаться от вступления в НАТО — для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый статус Украины.

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