Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что мирный план Владимира Путина по Украине способен спасти жизни сотен тысяч украинцев. Меркурис высказал своё мнение в YouTube-блоге, подчёркивая важность предложенных условий для предотвращения новых трагедий.
"Это спасло бы жизни десятков, сотен тысяч украинцев. Но они погибают, поскольку мирные предложения отвергнуты. Трагедия в том, что Зеленский никогда не согласится. То же самое можно сказать о Западе. Они продолжат отвергать дипломатию, пока державами руководят нынешние правители", — отметил аналитик.
По мнению Меркуриса, урегулирование конфликта на основе принципов, предложенных Кремлём, могло бы удовлетворить интересы всех сторон, обеспечив Украине мирное существование.
В пятницу Владимир Путин заявил, что для начала дипломатического урегулирования Украине придётся вывести войска из новых регионов России. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся при согласии Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от членства в НАТО — Кремлю нужен внеблоковый статус Украины. Зеленский назвал его условия "ультиматумом".
Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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