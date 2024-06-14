Журналисты НТВ, попавшие под обстрел боевиков ВСУ в Горловке Донецкой Республики, стали жертвами преднамеренного нападения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что попадание снарядов было прицельным и вовсе не случайным.

"Что касается покушения на журналистов и гибели, следствие, начатое Следственным комитетом, установит все обстоятельства. Если не ошибаюсь, это был преднамеренный обстрел наших корреспондентов, представителей СМИ. Попадание не случайное", — рассказал Песков журналистам, отвечая на вопросы ТАСС.

Напомним, что в результате обстрела погиб оператор НТВ Валерий Кожин, а военкор Алексей Ивлиев получил ранения. Инцидент произошёл в Никитовском районе Горловки во время подготовки репортажа с мест событий.

Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)