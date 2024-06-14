Глава МО Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна направит ноту Москве из-за предполагаемого нарушения самолётами ВКС России воздушного пространства.
"Это серьёзный вопрос, и он будет решён жёстко, нота отправляется, однако никакой драмы в этом нет", — подчеркнул Хяккянен на брифинге, который транслировало телевидение Финляндии.
Ранее пограничники Финляндии сообщили о расследовании нарушения воздушного пространства, в котором, по их заявлению, были замешаны российские самолёты в районе города Ловииса 10 июня. В результате оказалось, что в инциденте участвовали ещё три борта ВКС РФ. Минобороны Финляндии также выразило подозрения в нарушении воздушных границ самолётом России 10 июня, после чего финский МИД связался с посольством РФ, требуя объяснений по данному поводу. Этот случай стал первым подобным нарушением с августа 2022-го, подчеркнуло Минобороны.
Фото: kuvapankki.valtioneuvosto.fi/Lauri Heikkinen (Creative Commons Attribution 4.0 International)
G7 потребовала от России компенсации в пользу Украины в размере $486 млрд.
"Большая семерка" (G7) подсчитала, что Россия нанесла Украине ущерб в результате военной операции в размере $486 млрд. Также страны G7 пообещали предоставить Киеву кредиты на сумму около $50 млрд до конца 2024 года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Это следует из совместного заявления лидеров G7, принятого по итогам саммита в Италии.
В Париже пройдёт крупнейший аукцион шампанских вин
На следующей неделе в Париже Sotheby's проведет беспрецедентный аукцион элитных шампанских вин, который станет самым масштабным в истории аукционного дома. Об этом сообщает Financial Times.
Тренер Симкин: долгое сидение за рулем может вызвать нарушения здоровья у мужчин
Фитнес-тренер и мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин объяснил, что долгое сидение за рулем может привести к нарушению кровообращения и здоровья, включая проблемы, известные как "мужская слабость".
Психолог Леонова: Дети-блогеры задают современные тренды
Среди детей большую популярность набирают блогеры, которые показывают свою красивую жизнь, различные лайфхаки и путешествия. Психолог рассказала, стоит ли давать смотреть такие ролики?