Глава МО Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна направит ноту Москве из-за предполагаемого нарушения самолётами ВКС России воздушного пространства.

"Это серьёзный вопрос, и он будет решён жёстко, нота отправляется, однако никакой драмы в этом нет", — подчеркнул Хяккянен на брифинге, который транслировало телевидение Финляндии.

Ранее пограничники Финляндии сообщили о расследовании нарушения воздушного пространства, в котором, по их заявлению, были замешаны российские самолёты в районе города Ловииса 10 июня. В результате оказалось, что в инциденте участвовали ещё три борта ВКС РФ. Минобороны Финляндии также выразило подозрения в нарушении воздушных границ самолётом России 10 июня, после чего финский МИД связался с посольством РФ, требуя объяснений по данному поводу. Этот случай стал первым подобным нарушением с августа 2022-го, подчеркнуло Минобороны.

Фото: kuvapankki.valtioneuvosto.fi/Lauri Heikkinen (Creative Commons Attribution 4.0 International)