Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 89,0658
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 95,1514
Финляндия направит РФ ноту из-за нарушения воздушных границ
  1. Главная
  2. Мир
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:57

Финляндия направит РФ ноту из-за нарушения воздушных границ

Глава МО Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна направит ноту Москве из-за предполагаемого нарушения самолётами ВКС России воздушного пространства.

"Это серьёзный вопрос, и он будет решён жёстко, нота отправляется, однако никакой драмы в этом нет", — подчеркнул Хяккянен на брифинге, который транслировало телевидение Финляндии.

Ранее пограничники Финляндии сообщили о расследовании нарушения воздушного пространства, в котором, по их заявлению, были замешаны российские самолёты в районе города Ловииса 10 июня. В результате оказалось, что в инциденте участвовали ещё три борта ВКС РФ. Минобороны Финляндии также выразило подозрения в нарушении воздушных границ самолётом России 10 июня, после чего финский МИД связался с посольством РФ, требуя объяснений по данному поводу. Этот случай стал первым подобным нарушением с августа 2022-го, подчеркнуло Минобороны.

Фото: kuvapankki.valtioneuvosto.fi/Lauri Heikkinen (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

G7 потребовала от России компенсации в пользу Украины в размере $486 млрд.

G7 потребовала от России компенсации в пользу Украины в размере $486 млрд.

"Большая семерка" (G7) подсчитала, что Россия нанесла Украине ущерб в результате военной операции в размере $486 млрд. Также страны G7 пообещали предоставить Киеву кредиты на сумму около $50 млрд до конца 2024 года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Это следует из совместного заявления лидеров G7, принятого по итогам саммита в Италии.

Читать полностью
В Париже пройдёт крупнейший аукцион шампанских вин

В Париже пройдёт крупнейший аукцион шампанских вин

На следующей неделе в Париже Sotheby's проведет беспрецедентный аукцион элитных шампанских вин, который станет самым масштабным в истории аукционного дома. Об этом сообщает Financial Times.

Читать полностью

Общество

Тренер Симкин: долгое сидение за рулем может вызвать нарушения здоровья у мужчин

Тренер Симкин: долгое сидение за рулем может вызвать нарушения здоровья у мужчин

Фитнес-тренер и мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин объяснил, что долгое сидение за рулем может привести к нарушению кровообращения и здоровья, включая проблемы, известные как "мужская слабость".

Читать полностью
Психолог Леонова: Дети-блогеры задают современные тренды

Психолог Леонова: Дети-блогеры задают современные тренды

Среди детей большую популярность набирают блогеры, которые показывают свою красивую жизнь, различные лайфхаки и путешествия. Психолог рассказала, стоит ли давать смотреть такие ролики?

Читать полностью

Новости