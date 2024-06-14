Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 89,0658
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 95,1514
Опубликованы первые кадры ликвидации M270 MLRS ВСУ с ракетами ATACMS
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:44

Опубликованы первые кадры ликвидации M270 MLRS ВСУ с ракетами ATACMS

Российский разведывательный беспилотник обнаружил в районе населённого пункта Шевченковское близ города Запорожье развёрнутую гусеничную установку M270 MLRS с ракетами MGM-140 ATACMS.

Как пишет Telegram-канал "Изнанка", по выявленной цели был оперативно нанесён удар оперативно-тактическим "Искандером". В результате боевая машина противника, не успевшая осуществить пуски, была полностью разбита вместе с расчётом.

Этот успех российских подразделений можно считать крупным достижением, поскольку это первый случай ликвидации столь опасной цели. До этого российским бойцам удавалось поражать M270 MLRS и M142 РСЗО HIMARS в версиях реактивных систем. Кроме того, с MGM-140 ATACMS успешно борются с помощью различных средств противовоздушной обороны ВС России.

Фото: www.dvidshub.net/Gertrud Zach (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Финляндия направит РФ ноту из-за нарушения воздушных границ

Финляндия направит РФ ноту из-за нарушения воздушных границ

Глава МО Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна направит ноту Москве из-за предполагаемого нарушения самолётами ВКС России воздушного пространства.

Читать полностью
G7 потребовала от России компенсации в пользу Украины в размере $486 млрд.

G7 потребовала от России компенсации в пользу Украины в размере $486 млрд.

"Большая семерка" (G7) подсчитала, что Россия нанесла Украине ущерб в результате военной операции в размере $486 млрд. Также страны G7 пообещали предоставить Киеву кредиты на сумму около $50 млрд до конца 2024 года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Это следует из совместного заявления лидеров G7, принятого по итогам саммита в Италии.

Читать полностью

Общество

Тренер Симкин: долгое сидение за рулем может вызвать нарушения здоровья у мужчин

Тренер Симкин: долгое сидение за рулем может вызвать нарушения здоровья у мужчин

Фитнес-тренер и мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин объяснил, что долгое сидение за рулем может привести к нарушению кровообращения и здоровья, включая проблемы, известные как "мужская слабость".

Читать полностью
Психолог Леонова: Дети-блогеры задают современные тренды

Психолог Леонова: Дети-блогеры задают современные тренды

Среди детей большую популярность набирают блогеры, которые показывают свою красивую жизнь, различные лайфхаки и путешествия. Психолог рассказала, стоит ли давать смотреть такие ролики?

Читать полностью

Новости