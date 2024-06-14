Российский разведывательный беспилотник обнаружил в районе населённого пункта Шевченковское близ города Запорожье развёрнутую гусеничную установку M270 MLRS с ракетами MGM-140 ATACMS.
Как пишет Telegram-канал "Изнанка", по выявленной цели был оперативно нанесён удар оперативно-тактическим "Искандером". В результате боевая машина противника, не успевшая осуществить пуски, была полностью разбита вместе с расчётом.
Этот успех российских подразделений можно считать крупным достижением, поскольку это первый случай ликвидации столь опасной цели. До этого российским бойцам удавалось поражать M270 MLRS и M142 РСЗО HIMARS в версиях реактивных систем. Кроме того, с MGM-140 ATACMS успешно борются с помощью различных средств противовоздушной обороны ВС России.
Фото: www.dvidshub.net/Gertrud Zach (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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