У небольшого количества оставшихся у ВСУ 203-мм самоходных САУ 2С7 "Пион" износ стволов достиг критических величин. Видео от "Военного осведомителя" демонстрирует, как один из изношенных "Пионов" буквально "выплёвывает" снаряд, который кувыркается вокруг своей оси.
На кадрах видно, как вылетевший снаряд начинает вращаться в обратной плоскости. Это явление, вероятнее всего, связано с износом. В результате такой стрельбы ни о точности, ни о дальности говорить не приходится. Не исключено, что снаряд может случайно упасть на позиции ВСУ.
Несмотря на доступ к американским запасам 203-мм снарядов от САУ M110, совместимых с советскими "Пионами", ВСУ не имеют возможности заменять выходящие из строя стволы. Со временем это приведёт к полному исчезновению данных орудий из арсенала украинской армии.
Уже давно у этих самоходок закончились штатные боеприпасы. В результате американцы начали снабжать их снарядами от своих M110. В соцсетях появлялись фото фугасных М106, весящих 92,53 кг. Эти снаряды обладают скоростью 711 м/сек и максимальной дальностью стрельбы 22,9 км.
Фото: commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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