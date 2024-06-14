Плохая подготовка британских дипломатов не позволяет им эффективно договариваться с Москвой, заявил бывший сотрудник посольства Иэн Прауд в интервью Dialogue Works.
"Сейчас у дипломатов в РФ низкий уровень подготовки. Они отправлены британскими министрами без опыта и знаний, без понимания России. Наши дипломаты не говорят по-русски и не покидают стен посольства. Когда советники несут чушь, и внешняя политика будет чушью — такова политика Британии по отношению к России", — сказал он.
По мнению Прауда, единственный способ разрешить конфликт — принять предложение Кремля к диалогу. Он считает, что Западу не удалось изолировать РФ, а НАТО следует прекратить переговоры без любой из сторон конфликта.
Президент Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся после согласия на это условие. Также Киев должен уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
Фото: flickr.com/Arlington National Cemetery (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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