Украинский оппозиционер Александр Дубинский заявил, что целью конференции по Украине в Швейцарии изначально был не поиск путей к миру. По его мнению, мероприятие задумано для международного признания "легитимности" Владимира Зеленского, чей срок президентских полномочий истёк.

"В ОП не сильно разочаруются, если всё закончится фото и совместным обедом. Главная цель саммита изначально не про мир, поскольку сама его конструкция без России не предусматривала обсуждение мира, а была рассчитана на международное признание полномочий лидера Украины", — отметил Дубинский.

Депутат также обратил внимание на снижение числа участников встречи и снижение уровня представительства многих стран. Дубинский отметил, что вся риторика ОП говорит о том, что мира там не хотят.

Конференция пройдёт 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Берн пригласил более 160 делегаций, в том числе участников БРИКС. Откликнулись на приглашение 90 стран и организаций. Однако в списке не приехавших будут представители КНР, Бразилии, Саудовской Аравии и других государств. По данным СМИ, число потенциальных участников снизилось до 78.

Москва выступила с новым мирным предложением, оно предусматривает признание статуса Крыма, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также отмену санкций. Для начала переговоров Киев должен вывести свои силы с территории присоединённых регионов, но Зеленский уже отверг эту инициативу.

Фото: president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)