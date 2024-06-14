ВСУ продолжают оснащать переданные Америкой танки M1A1 SA Abrams защитой от БПЛА-камикадзе. Внимание к фото доработанных машин привлёк Telegram-канал "Военный осведомитель".

На снимках танки Abrams получили блоки "Контакт" на верхней лобовой части. Кроме того, машины оснастили резиновыми фартуками для защиты от ударов FPV-дронами. Борта и крышу башни танка прикрыли решётчатыми экранами, аналогичными тем, что ранее встречались на других Abrams ВСУ. Такие конструкции устанавливаются для защиты от беспилотников-камикадзе и сбрасываемых с коптеров снарядов.

В июне полковник Виктор Литовкин отметил, что танки семейства M1 Abrams, которые весят более 60 тонн, уступают российским машинам по манёвренности. В мае на Украине был замечен бронеавтомобиль Senator, оснащённый массивными решётчатыми экранами для защиты от дронов. Дополнительные конструкции прикрывают крышу, переднюю часть и корму, что помогает противостоять налётам дронов-камикадзе.

Фото: flickr.com/Sgt. Joaquin Vasquez-Duran (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)