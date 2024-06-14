Уничтожение ключевой артерии снабжения ВСУ в Харьковской области, понтонного моста близ Старого Салтова, приведёт к дефициту боеприпасов у противника, заявил "Ленте.ру" полковник Анатолий Матвийчук.

"По нему перебрасывали живую сил, боеприпасы. Мост разрушен полностью. Группировка начнёт голодать, не получит боеприпасы", — сказал он.

Матвийчук добавил, что ВСУ останутся без ротации. Напомним, что Старосалтовский мост через Северский Донец впервые был разрушен ещё в 2022 году. Речь шла о капитальной конструкции переправы. Украинская сторона позднее возвела понтонный мост, однако он попал под удар 10 мая в ходе начала наступления ВС РФ в Харьковской области.

ВСУ вновь восстановили эту переправу, но ВКС России нанесли третий удар, в результате которого мост оказался под водой. Вместе с сооружением была атакована техника, следовавшая в сторону моста.

Удар был нанесён ракетой Х-38МЛЭ с бомбардировщика Су-34. Это универсальная модульная ракета малой дальности, предназначенная для поражения широкого спектра целей.

"Понтонный мост был наведён после разрушения стационарного. Но на других направлениях также сосредоточены силы ВСУ, говорить о сроках завершения наступления под Харьковом рано", — отметил полковник.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)