Министерство торговли США объявило об экспортных ограничениях в отношении компании SkyTechnic, а также восьми фирм на Виргинских островах, в Поднебесной, Эмиратах, Сербии и Турции. Эти меры приняты в связи с подозрениями в поставках запчастей для самолётов в Россию. Информация размещена в Федеральном реестре американского правительства.
Ведомство решило "отозвать экспортные привилегии" на 180 суток у Тимура Бадра, Алексея Шуменко, Бранимира Салевича. Аналогичные ограничения вводятся в отношении Skywind International Limited, Hong Fan International и Lufeng Limited, якобы связанных с российской компанией SkyTechnic. Эти фирмы базируются в Гонконге и на Виргинских островах. Согласно утверждениям Минторга США, они участвовали в отправке "запчастей США для самолётов через Гонконг в РФ". В этом, по словам ведомства, им помогали сербская фирма Unical dis Ticaret Ve Lojistik JSC и Izzi Cup DOO из Анкары.
По версии ведомства, поставки запчастей также осуществляли из ОАЭ: Turboshaft FZE, Treetops Aviation и Black Metal FZE. В феврале 2022-го власти Штатов ужесточили контроль в отношении продукции, направляемой в Россию, и ввели новые требования к лицензированию определённых самолётов и запчастей. Позднее аналогичные меры были приняты в отношении Беларуси, включая новые лицензионные требования.
Фото: flickr.com/SuperJet International (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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