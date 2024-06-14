Дроны-камикадзе стали одной из серьёзнейших угроз для солдат на передовой, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram. Он с ностальгией вспоминает прежние факторы риска, такие как снайперы, и опубликовал старый плакат-предупреждение.
"Какие там снайперы, когда БПЛА-камикадзе бьют по одиночкам, авто, танкам, мотоциклам. Они залетают в блиндажи и окна, причём видят тебя, и летят непосредственно на тебя", — отметил Сладков.
Ранее инструктор Центра военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет" сообщил, что российский оператор FPV-дрона за весь период СВО уничтожил более 300 боевиков ВС Украины. По его словам, это достижение превзошло показатель Героя СССР снайпера Василия Зайцева, на счету которого во времена ВОВ числилось более 240 убитых врагов.
Также стало известно, что инструкторы школ операторов дронов проекта "Архангел" с 2022 года обучили управлению ударными FPV-беспилотниками более 1000 российских военных. Один из сотрудников отметил, что опытный пилот БПЛА способен грамотно оценить ситуацию и действовать максимально эффективно на поле боя.
Фото: Правительство Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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