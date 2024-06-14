Российские бойцы представили новую роботизированную платформу на колёсном шасси, предназначенную для доставки грузов и эвакуации, пишут "Известия". По информации издания, машина собрана из доступных комплектующих.

Платформу разработала 110 бригада Южной группировки. Такие устройства применяются для доставки припасов на передовую, а также в ходе штурмовых операций.

Военный с позывным "Фартовый" отметил: "Подвоз и эвакуация — одни из опаснейших вещей на фронте. "Птицы" в небе постоянно — и со сбросами, и дроны-камикадзе. Поэтому эвакуация или подвоз так опасны, однако с такой телегой можно всё доставить без потерь".

Он подчеркнул, что в основе машины доступные запчасти. Электроприводы взяты у гироскутеров, а элементы корпуса изготовлены в мастерских. Для управления роботом использованы компоненты, применяемые при создании беспилотных аппаратов.

Ранее, в июне, стало известно, что компания "Гумич" при участии "Ростеха" создала роботизированную платформу на гусеничном шасси "Импульс-М" с противотанковым ракетным комплексом. В настоящее время эта машина проходит испытания на полигоне.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)