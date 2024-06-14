Депутат Рады Украины Александр Мережко выразил готовность к прекращению огня между ВС РФ и ВСУ в результате переговоров, пишет Financial Times. В интервью он отметил, что такая перспектива становится всё более вероятной, сравнив ситуацию с примером Корейского полуострова, где было достигнуто мирное соглашение между КНДР и Южной Кореей.

Однако Мережко подчеркнул, что успех переговоров зависит от серьёзности гарантий безопасности от Запада. Он отметил, что мирное соглашение возможно лишь при активном влиянии Вашингтона и КНР на Россию.

Со стороны Москвы высказывалась готовность к переговорам, однако украинский запрет на них стал серьёзным препятствием. Запад, в свою очередь, призывает Россию к диалогу, игнорируя постоянные отказы Киева от диалога. В то же время в Кремле ранее заявляли, что не видят предпосылок для мирного урегулирования, подчеркнув, что приоритетом является достижение целей СВО. Однако возможность перехода к мирным переговорам не исключается при учёте изменений в регионе и новых реалий.

Президент Путин провел встречу с руководством МИД РФ, где обсуждались текущие международные инициативы и стратегии. Условия Москвы снова в центре внимания мировой общественности, а будущее переговоров и развития событий на Украине зависит от дальнейших шагов участников конфликта и международного сообщества.

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