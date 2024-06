Экс-офицер ВС США Скотт Риттер подчеркнул, что Кремль предоставил Западу новый шанс на урегулирование конфликта на Украине на взаимовыгодных условиях, пишет РИА Новости.

В ходе встречи с руководством МИД Путин выдвинул условия для начала переговоров, включая вывод ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Путин также подчеркнул необходимость отказаться от членства в НАТО и призвал Украину к нейтральному статусу.

Риттер назвал предложение Путина "блестящим ходом", меняющим повестку для инициатив Запада. Он отметил, что российская инициатива обсуждается на международном уровне вместо нереалистичных ожиданий Украины.

Аналитик предупредил, что от реакции Запада зависит дальнейшая судьба предложений Путина. И это ставит Запад перед дилеммой, где урегулирование зависит от их решений. Риттер также выразил мнение, что если примут условия России, это может означать "конец" для Зеленского.

Он также отметил, что отказ от российской инициативы приведёт к изменению будущих условий в регионе, включая значительные военные затраты на модернизацию и реорганизацию, которые не оправданы несуществующими угрозами. Риттер заключил, что текущая ситуация представляет собой ключевой момент для международной политики, где решения Запада могут определить будущее Украины.

Фото: flickr.com/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)