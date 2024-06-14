Статья в Foreign Affairs подчёркивает важность укрепления военной мощи НАТО в Европе в контексте трансатлантической безопасности. Авторы, Матье Друан, Шон Монаген и Джим Таунсенд, из Центра стратегических исследований и Центра безопасности США, отмечают, что в настоящее время на европейском континенте дислоцировано около 80 000 американских военных. Это присутствие направлено на поддержку союзников.
В статье отмечается, что несмотря на инвестиции некоторых стран ЕС в оборону, многие из них не достигают установленного НАТО целевого уровня в 2% от ВВП. Это создаёт пробелы в оборонных возможностях, особенно на фоне поставок оружия на Украину, что истощает запасы во многих странах.
Авторы статьи предлагают ряд мер, которые помогут укрепить европейский столп НАТО:
-
Увеличение военных расходов: необходимо увеличить военные расходы для укрепления военной мощи и устранения пробелов.
-
Координация закупок вооружений: улучшение координации закупок в рамках Европы для эффективного закрытия нужд.
-
Инвестиции в новейшие технологии: важно инвестировать в развитие ИИ, кибер-, космических и гиперзвуковых технологий, чтобы поддерживать преимущество перед Россией.
-
Улучшение координации оборонной политики: создание обновленной "Еврогруппы", возглавляемой Парижем, ФРГ и Лондоном, для координации и обеспечения единства в оборонной политике.
В контексте текущих глобальных вызовов укрепление военного потенциала НАТО в ЕС является критической задачей для обеспечения коллективной безопасности в регионе, пишут авторы.
Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
JATO Dynamics: китайские автопроизводители обогнали американских по объёмам продаж
Автопромышленность Китая в прошлом году впервые обогнала США по выручке. Анализ был проведён британской аналитической компанией JATO Dynamics.
Reuters: США провели секретную кампанию против Китая в разгар Covid-19
В разгар пандемии военные США провели тайную кампанию портив китайской вакцины, чтобы ослабить влияние КНР на Филиппинах.
Психолог Леонова: Дети-блогеры задают современные тренды
Среди детей большую популярность набирают блогеры, которые показывают свою красивую жизнь, различные лайфхаки и путешествия. Психолог рассказала, стоит ли давать смотреть такие ролики?
Российские автодилеры спрогнозировали рост цен на автомобили в стране
В России ожидается рост цен на автомобили и запасные части из-за новых санкций, которые коснулись нескольких секторов экономики, включая Московскую биржу, что привело к приостановке торгов иностранными валютами.