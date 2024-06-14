Конференция по Украине в Швейцарии не принесла значительной выгоды местной гостиничной индустрии в регионе Бюргеншток. Журналист РИА Новости уточнил данные у менеджеров отелей, которые расположены близ места проведения саммита.

Менеджер гостиницы "Энжел" в Штансе отметила, что 22 номера были забронированы ещё до объявления даты собрания из-за свадьбы, которая запланирована на 15-16 июня. Она подчеркнула, что проведение конференции по Украине никак не повлияло на их занятость, так как в этом сезоне гостиница бронировалась на неделю вперед.

Менеджер отеля Stanserhof также подтвердила, что все 24 номера были забронированы уже до апреля из-за сезонности, и даже объявление даты конференции не изменило бы этой ситуации.

Единственное отличие отметила менеджер отеля Kapuzinerkloster с 14 номерами, сообщившая о бронировании двух-трёх номеров водителями, работающими на конференции. Однако она также отметила, что номера были бы заняты в любом случае из-за сезона. Таким образом, большинству местных гостиниц это событие не принесло значимых изменений в занятости номеров из-за брони на сезон.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)