Доктор военных наук Константин Сивков предрёк, что отказ Киева от мирного предложения Путина может привести к масштабной операции российских ВС против Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он сравнил ситуацию с отказом военно-политического блока НАТО предоставить гарантии безопасности в 2021-ом, что, по его мнению, послужило началом специальной операции.
По словам Сивкова, выступление Путина в МИД, где было озвучено новое мирное предложение, включая условия вывода ВСУ и отказа от планов вступить в НАТО, является последней попыткой призвать к разуму украинских и западных лидеров перед возможной интенсификацией боёв.
Эксперт подчеркнул, данные предложения вряд ли приемлемы для Запада и Владимира Зеленского. Он предположил, что в случае отказа от этих условий Москва может усилить операции в зоне СВО, что приведёт к значительному поражению украинских сил. По мнению Сивкова, после такого разгрома возможности Запада оказывать военную поддержку киевскому режиму могут значительно сократиться.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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