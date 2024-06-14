Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 88,208
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 94,8324
Сивков: отказ Зеленского Путину спровоцирует масштабное наступление ВС РФ в СВО
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:35

Сивков: отказ Зеленского Путину спровоцирует масштабное наступление ВС РФ в СВО

Доктор военных наук Константин Сивков предрёк, что отказ Киева от мирного предложения Путина может привести к масштабной операции российских ВС против Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он сравнил ситуацию с отказом военно-политического блока НАТО предоставить гарантии безопасности в 2021-ом, что, по его мнению, послужило началом специальной операции.

По словам Сивкова, выступление Путина в МИД, где было озвучено новое мирное предложение, включая условия вывода ВСУ и отказа от планов вступить в НАТО, является последней попыткой призвать к разуму украинских и западных лидеров перед возможной интенсификацией боёв.

Эксперт подчеркнул, данные предложения вряд ли приемлемы для Запада и Владимира Зеленского. Он предположил, что в случае отказа от этих условий Москва может усилить операции в зоне СВО, что приведёт к значительному поражению украинских сил. По мнению Сивкова, после такого разгрома возможности Запада оказывать военную поддержку киевскому режиму могут значительно сократиться.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

JATO Dynamics: китайские автопроизводители обогнали американских по объёмам продаж

JATO Dynamics: китайские автопроизводители обогнали американских по объёмам продаж

Автопромышленность Китая в прошлом году впервые обогнала США по выручке. Анализ был проведён британской аналитической компанией JATO Dynamics.

Читать полностью
Reuters: США провели секретную кампанию против Китая в разгар Covid-19

Reuters: США провели секретную кампанию против Китая в разгар Covid-19

В разгар пандемии военные США провели тайную кампанию портив китайской вакцины, чтобы ослабить влияние КНР на Филиппинах.

Читать полностью

Общество

Российские автодилеры спрогнозировали рост цен на автомобили в стране

Российские автодилеры спрогнозировали рост цен на автомобили в стране

В России ожидается рост цен на автомобили и запасные части из-за новых санкций, которые коснулись нескольких секторов экономики, включая Московскую биржу, что привело к приостановке торгов иностранными валютами.

Читать полностью
HotCars: Toyota Camry 2014 года признана лучшей моделью среди японских автомобилей

HotCars: Toyota Camry 2014 года признана лучшей моделью среди японских автомобилей

Эксперты издания HotCars составили рейтинг самых надежных автомобилей Toyota за последние десять лет, которые доступны на российском рынке.

Читать полностью

Новости