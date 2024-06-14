Решение НАТО по организации командных пунктов по поддержке ВСУ в ЕС является очередным шагом к втягиванию ФРГ в конфликт с Россией, заявил публицист Манаф Хассан.
"Это очередной шаг к эскалации — НАТО создаёт штаб-квартиру миссии Украины в Висбадене. ФРГ втянута в конфликт, и ответственность лежит на правительстве. Но у них ещё ест способ легко всё исправить. Уйти в отставку", — написал журналист в социальной сети X.
Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что МО стран НАТО согласовали план по усилению координирующей роли Альянса в военной поддержке ВСУ. Командные структуры в ФРГ и Восточной Европе будут участвовать в координации поставок вооружений украинцам. Подготовка ВСУ будет осуществляться союзниками на территории Альянса, добавил Столтенберг.
Россия считает, что поставки мешают урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в конфликт. Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением станут законной целью для ВС России, а Штаты и НАТО участвуют в конфликте и через подготовку военных кадров на территории Британии, ФРГ, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не приближает переговоры.
Фото: flickr.com/Влада на РСМ (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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