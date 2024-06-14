Политолог, замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин заявил "Ленте.ру", что саммит по Украине потерял смысл после мирного предложения Владимира Путина.
"Завтрашние посиделки в Швейцарии теряют смысл. Согласны они или нет, есть конкретные предложения, которым противопоставляют безумные предложения "мирного плана Зеленского". Это противопоставление Запад ещё проглотит, но страны не Запада спросят: почему обсуждаются несбыточные идеи вместо конкретного плана России?", — заявил Жарихин.
Ранее Путин выразил готовность приступить к переговорному процессу при условии, что Киев согласится на требования Москвы. Во время встречи с МИД президент озвучил новое мирное предложение и отметил, что конференция в Швейцарии не предполагает фундаментальных вопросов и сведена лишь к демагогии и обвинениям России.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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