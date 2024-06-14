Вашингтон пообещал Киеву поддержку на 10 лет, однако Украина может прекратить своё существование уже через год, заявил Ларри Джонсон в интервью Deep Dive.

"Гарантирую, через 10 лет Украины не будет. Не исключено, что она исчезнет спустя год", — спрогнозировал Джонсон.

Он отметил, что ВС России успешно уничтожают технику НАТО, которую Запад отправляет ВСУ. По его мнению, действия российской армии крайне точны и успешно следуют плану.

"Запад не поставляет новые снаряды и артиллерию, а её легко разбить и сложно заменить. Leopard и Challenger, боевые машины Bradley, 155-мм снаряды и ПВО — всё это было уничтожено. Несмотря на слова Байдена, Путин идёт вперёд и методично следует плану. Россия уничтожает ВСУ, попутно разоружая НАТО", — заявил эксперт.

Зеленский и Байден подписали соглашение о безопасности, согласно которому Штаты в течение 10 лет будут продолжать обучать ВСУ, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и расширять обмен разведданными.

Как отмечал CNN, соглашение получит "исполнительный" статус и не потребует утверждения со стороны Конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено новым избранным президентом. Документ не включает обязательств Вашингтона по защите Украины и не содержит денежных обязательств. В апреле Андрей Ермак на встрече с делегацией США запросил такой же уровень защиты, как у Израиля.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)