Депутат Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что россиян ожидает "непростая ночь" после мирных инициатив Путина по Украине.
Ранее на встрече с руководством МИД Владимир Путин отметил, что для начала переговоров Киев должен вывести ВСУ со всей территории присоединённых регионов — ЛДНР, а также из Херсонской области и Запорожья.
Он подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Банковой на это условие. Также президент России заявил, что Киев должен официально отказаться от планов вступления в блок НАТО и предоставить Украине нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус для урегулирования конфликта.
Максим Бужанский, комментируя слова Путина, написал в Telegram-канале: "По поводу заявлений Путина скажу одно. Если я знаю Зеленского, у россиян будет весьма непростая ночь".
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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