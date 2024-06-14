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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:06

Депутат от "Слуги народа" Бужанский: россиян ждёт непростая ночь после речи Путина

Депутат Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что россиян ожидает "непростая ночь" после мирных инициатив Путина по Украине.

Ранее на встрече с руководством МИД Владимир Путин отметил, что для начала переговоров Киев должен вывести ВСУ со всей территории присоединённых регионов — ЛДНР, а также из Херсонской области и Запорожья.

Он подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Банковой на это условие. Также президент России заявил, что Киев должен официально отказаться от планов вступления в блок НАТО и предоставить Украине нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус для урегулирования конфликта.

Максим Бужанский, комментируя слова Путина, написал в Telegram-канале: "По поводу заявлений Путина скажу одно. Если я знаю Зеленского, у россиян будет весьма непростая ночь".

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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