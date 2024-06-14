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El Periodico: на Украине ликвидирован военный ВС Испании
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:00

El Periodico: на Украине ликвидирован военный ВС Испании

Испанский военный скончался в бою на Украине, пишет El Periodico. Солдат сражаясь на стороне ВСУ против российских войск, говорится в сообщении.

Согласно данным издания, кадровый военный из Кантабрии в сентябре 2023-го взял трёхмесячный отпуск и отправился на Украину в статусе наёмника. Из отпуска он не вернулся, и 26 декабря 2023 года Испанская Гражданская гвардия начала проверку.

Российское МО ранее сообщало об уничтожении наёмников из Штатов, Британии, Грузии и других стран, регулярно отчитываясь о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне киевского режима. Министерство неоднократно предостерегало иностранцев от поездок на Украину, подчёркивая, что наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус пленного.

По данным МО России, за время спецоперации на Украину прибыли 13 387 зарубежных наёмников для участия в боях на стороне ВСУ, из которых 5 962 боевика уже ликвидированы.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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