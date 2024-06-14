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Reuters: G7 закроет поддерживающим СВО лицам доступ к финсистемам
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:53

Reuters: G7 закроет поддерживающим СВО лицам доступ к финсистемам

Лидеры G7 в коммюнике заявят об ограничении доступа к финансовым системам для лиц в третьих странах, поддерживающих проведение СВО. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на проект документа.

"Организации, в том числе финансовые институты, которые способствуют закупкам России для базы ОПК и поддерживают действия, подрывающие суверенитет Украины... Мы ограничим доступ к финансовым системам для лиц в третьих странах, включая организации КНР, которые заняты подобной практикой", — приводит агентство выдержку из черновика заявления.

Кроме того, лидеры G7 намерены ввести санкции против компаний, помогающих Москве обходить санкции на нефть. Также планируется принять меры против субъектов в Поднебесной и других странах, которые "материально поддерживают ВПК России".

В проекте документа говорится, что страны G7 выступают против милитаризации и деятельности по запугиванию со стороны Пекина в Южно-Китайском море. Встреча лидеров "Большой семёрки" проходит с 13 по 15 июня в Италии. Среди тем саммита: конфликты на Украине и Ближнем Востоке, Африка, миграция и ИИ.

Фото: flickr.com/Rijksvoorlichtingsdienst (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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