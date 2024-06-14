Российские средства ПВО за прошедшую неделю перехватили 13 ракет ATACMS, а также три ракеты Patriot, два "Нептуна" и 465 беспилотников. Об этом сообщили в МО России.
"В течение недели уничтожены: 13 ATACMS, три ракеты для Patriot, две ракеты "Нептун", две HARM, восемь авиабомб Hammer из Франции и JDAM от США, 46 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Vampire", "Ураган" и "Ольха", а также 465 беспилотных аппаратов", — сообщили в ведомстве.
Согласно хронике СВО за 12 июня, в течение суток ВС РФ нанесли серию ударов по объектам противника, в том числе в Полтавской и Днепропетровской областях. В сети опубликованы кадры удара по Су-27УБ на аэродроме Миргород и ЗРС С-300. ВСУ вновь произвели пуск 12 ATACMS по Крыму.
Фото: defense.gov/US Army (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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