Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что условие, выдвинутое российским главой государства о выводе Вооружённых сил Украины с территории присоединённых регионов для прекращения огня, приведёт к "достижению военных целей РФ". Столтенберг озвучил эту точку зрения на итоговой конференции после встречи глав МО стран НАТО.

"Это предложение означает, что Москва сможет достичь военных целей, поскольку украинцам придётся отдать больше земель, чем РФ уже занимает", — отметил он.

Столтенберг убеждён, что выводить войска должна не Украина, а Россия. Ранее генсек военно-политического блока НАТО неоднократно подчёркивал, что Альянс "не может решать за Киев", какие условия для прекращения конфликта являются приемлемыми для украинцев.

Фото: commons.wikimedia.org/Kjetil Ree (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)