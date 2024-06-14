Росгвардия обнаружила боеприпасы, оставленные боевиками запрещённой в стране террористической организации "Азов"* в Левобережном районе Мариуполя. За действиями спецподразделения наблюдал сотрудник РИА Новости.
Военный Росгвардии с позывным "Барс", участвовавший в поисковых мероприятиях, рассказал журналистам: "Сегодня проводили поиски в частном секторе Левобережного района. При проведении обнаружена часть оставшихся снарядов, в том числе повреждённые".
Он отметил, что боевики "Азова"* готовили на этой территории оборонительный рубеж, активно используя гражданскую инфраструктуру. Сапёры проверили здания, строения и объекты промзоны. В связи с тем, что ранее в этом районе шли активные боестолкновения, здесь могут находиться взрывоопасные предметы, в связи с чем присутствие гражданских лиц запрещено.
Напомним, что МО РФ заявило о полном освобождении Мариуполя 20 мая 2022-го. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению города и частных домов.
Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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