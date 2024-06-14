По итогам выборов в Европарламент премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа правых "притормозила поезд", на котором Европа мчится к Третьей мировой. Теперь он ждёт победы Дональда Трампа, поскольку именно он "остановит войну".
Действительно ли Трамп способен обесточить конфликт, прекратив поставки ВСУ? И в его ли это интересах, или миротворческие призывы — не более чем популизм? Какой смысл США останавливать конфликт при избрании любого президента, когда за 2,5 года они "раскочегарили" свой ВПК, ослабили Европу, переманив производства, и столкнули славян, не проливая кровь американцев?
Эти вопросы NewsInfo.Ru обсудил с Олегом Шабровым, профессором кафедры государственной политики факультета политологии МГУ и президентом Академии политической науки (АПН).
Трамп действительно способен остановить конфликт? Или подобные заявления — лишь игра на публику в предвыборной гонке?
"Мне кажется, важно видеть за борьбой между Трампом и Байденом, демократами и республиканцами, борьбу между национальной американской элитой и транснациональными элитами. Байден — это транснациональные элиты, так можно судить по их действиям, связанным с миграцией. Мировая миграция — это как раз интерес транснациональных элит, хотя не только их. Вот это Трамп остановит. А что касается отношений с Россией, думаю, здесь всё очень неоднозначно", — предположил профессор.
Трамп — ставленник национальных элит, и он остановит миграцию. Байден — ставленник транснациональных элит. Это их борьба, считает Шабров.
Как это отразится на отношениях с Россией?
"Не могу сказать. И национальные, и транснациональные элиты США имеют свои интересы в России. Я не думаю, что Трамп будет останавливать эти процессы. За процессами на Украине стоит ВПК, он получает соответствующие средства. Поэтому не стоит ожидать, что прекратятся поставки вооружений и работа военно-промышленного комплекса. Вряд ли национальная американская элита откажется от такой возможности, это очень проблематично. Вот почему я не вижу интереса для России в их конфликте. И так, и так мы будем иметь дело с врагами. Другой вопрос, что в некоторых проблемах, с которыми сегодня сталкивается Россия, могут произойти изменения. В других отношениях политика Штатов может быть изменена. А что касается конфликта, зачем США от него отказываться Однозначно, конечно, прогнозировать трудно. Просто надо понять все интересы, которые за этим стоят. На первый взгляд, Трамп тоже не откажется, и его поддержит военно-промышленный комплекс", — заключил Олег Шабров.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Reuters: США провели секретную кампанию против Китая в разгар Covid-19
В разгар пандемии военные США провели тайную кампанию портив китайской вакцины, чтобы ослабить влияние КНР на Филиппинах.
Путин заявил, что Запад ответит за кражу российских активов
Президент России Владимир Путин назвал заморозку российских активов на Западе кражей и заявил, что они не останутся безнаказанными.
Онколог Эндрюс: творог и нежирный сыр защищают от колоректального рака
Онколог Николь Эндрюс указала на положительное влияние молочных продуктов, особенно творога и нежирного сыра, на защиту от колоректального рака благодаря высокому содержанию кальция.
Терапевт Баркулова: переутомление на даче может привести к инфракту
Терапевт Анна Баркулова предупредила, что переутомление на даче может привести к инфаркту, особенно в летний период.