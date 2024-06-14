По итогам выборов в Европарламент премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа правых "притормозила поезд", на котором Европа мчится к Третьей мировой. Теперь он ждёт победы Дональда Трампа, поскольку именно он "остановит войну".

Действительно ли Трамп способен обесточить конфликт, прекратив поставки ВСУ? И в его ли это интересах, или миротворческие призывы — не более чем популизм? Какой смысл США останавливать конфликт при избрании любого президента, когда за 2,5 года они "раскочегарили" свой ВПК, ослабили Европу, переманив производства, и столкнули славян, не проливая кровь американцев?

Эти вопросы NewsInfo.Ru обсудил с Олегом Шабровым, профессором кафедры государственной политики факультета политологии МГУ и президентом Академии политической науки (АПН).

Трамп действительно способен остановить конфликт? Или подобные заявления — лишь игра на публику в предвыборной гонке?

"Мне кажется, важно видеть за борьбой между Трампом и Байденом, демократами и республиканцами, борьбу между национальной американской элитой и транснациональными элитами. Байден — это транснациональные элиты, так можно судить по их действиям, связанным с миграцией. Мировая миграция — это как раз интерес транснациональных элит, хотя не только их. Вот это Трамп остановит. А что касается отношений с Россией, думаю, здесь всё очень неоднозначно", — предположил профессор.

Трамп — ставленник национальных элит, и он остановит миграцию. Байден — ставленник транснациональных элит. Это их борьба, считает Шабров.

Как это отразится на отношениях с Россией?

"Не могу сказать. И национальные, и транснациональные элиты США имеют свои интересы в России. Я не думаю, что Трамп будет останавливать эти процессы. За процессами на Украине стоит ВПК, он получает соответствующие средства. Поэтому не стоит ожидать, что прекратятся поставки вооружений и работа военно-промышленного комплекса. Вряд ли национальная американская элита откажется от такой возможности, это очень проблематично. Вот почему я не вижу интереса для России в их конфликте. И так, и так мы будем иметь дело с врагами. Другой вопрос, что в некоторых проблемах, с которыми сегодня сталкивается Россия, могут произойти изменения. В других отношениях политика Штатов может быть изменена. А что касается конфликта, зачем США от него отказываться Однозначно, конечно, прогнозировать трудно. Просто надо понять все интересы, которые за этим стоят. На первый взгляд, Трамп тоже не откажется, и его поддержит военно-промышленный комплекс", — заключил Олег Шабров.

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