Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьера Армении Пашиняна, объявил, что палаточный лагерь у парламента разберут в ночь на пятницу, либо утром.
"Сегодня ночью или утром мы соберём палатки, освободим лагерь. В нём нет необходимости", — сказал архиепископ на митинге сторонников. Он добавил, что в пятницу и на выходных состоятся встречи с представителями различных политических сил.
"Я хочу реорганизовать движение, сделать его масштабнее и всеобъемлющим, и довести до победного конца", — сообщил архиепископ.
Протестующие планируют собраться у парламента 17 июня. На эту дату по требованию оппозиционных фракций назначено заседание по вопросу об отставке правительства. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку приграничных территорий начались в Ереване 9 мая.
Фото: commons.wikimedia.org/Ben Men Lyun (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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