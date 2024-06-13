Соглашение о гарантиях безопасности, подписанное Украиной и США, включает положения о поставке ПВО Patriot и самолётов, не ограничиваясь истребителями F-16. Об этом сообщил Владимир Зеленский на конференции после подписания документа с президентом Джо Байденом.
"Соглашение содержит важные положения по вооружениям для обороны. Конкретные положения по Patriot, конкретные по поставкам эскадрилий Киеву, я не ошибся, множества эскадрилий, которые не ограничиваются F-16", — заявил Зеленский.
Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет, отметили в Reuters.
"Стороны признают его как поддерживающий мост к членству Украины в НАТО", — говорится в тексте.
В соглашении также указывается, что в случае нападения или угрозы атаки на Украину высшие должностные лица Америки и Киева встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться относительно ответа и определить, какие потребности в обороне у ВСУ.
Фото: konflikty.pl/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl (Attribution).
Медведев: Запад продолжает жить за счет бедных стран
Запад живет за счет бедных стран, под предлогом предоставления им гуманитарной помощи, как заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, руководитель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев предложил создать базу преступлений колониализма
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предложил проработать идею создания единой общественной базы данных о преступлениях колониального периода и современных неоколониальных практик, а также выплачивать компенсации пострадавшим от этих действий.
BGS: концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге произвели сейсмическую активность
Концерты кантри-поп певицы Тейлор Свифт, прошедшие в Эдинбурге, вызвали землетрясения. О произошедшем стало известно из-за размещённого пресс-релиза, на сайте Британской геологической службы.
Пискарев: иностранцы смогут получить не более 10 сим-карт лично в офисе
В Государственной Думе одобрили законопроект, в соответствии с которым на территории Российской Федерации иностранные граждане смогут приобрести до 10 сим-карт и при условии личного присутствия. О нововведении рассказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.