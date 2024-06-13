Соглашение о гарантиях безопасности, подписанное Украиной и США, включает положения о поставке ПВО Patriot и самолётов, не ограничиваясь истребителями F-16. Об этом сообщил Владимир Зеленский на конференции после подписания документа с президентом Джо Байденом.

"Соглашение содержит важные положения по вооружениям для обороны. Конкретные положения по Patriot, конкретные по поставкам эскадрилий Киеву, я не ошибся, множества эскадрилий, которые не ограничиваются F-16", — заявил Зеленский.

Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет, отметили в Reuters.



"Стороны признают его как поддерживающий мост к членству Украины в НАТО", — говорится в тексте.



В соглашении также указывается, что в случае нападения или угрозы атаки на Украину высшие должностные лица Америки и Киева встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться относительно ответа и определить, какие потребности в обороне у ВСУ.

Фото: konflikty.pl/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl (Attribution).