Подписанное Америкой и Украиной соглашение по гарантиям безопасности включает положения о наращивании совместимости ВС двух государств в соответствии со стандартами военно-политического блока НАТО и планы по расширению обмена разведывательными данными, заявили в четверг представители администрации Байдена.

"Вместе мы расширим обмен разведданными, улучшим совместимость наших Вооружённых сил в соответствии со стандартами блока НАТО, а также поработаем с нашими партнёрами и союзниками, чтобы превратить Киев в долгосрочного партнёра по укреплению безопасности в ЕС", — говорится в заявлении американской администрации.

Кроме того, подписанное на территории Италии соглашение нацелено на ускорение процесса евроатлантической интеграции Украины, а также на содействие проведению демократических реформ, необходимых для вступления страны в Евросоюз и НАТО, добавили в Белом доме.

Фото: flickr.com/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)