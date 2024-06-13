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Зеленский: Штаты обязаны поставить Киеву эскадрильи истребителей
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована вчера в 23:42

Зеленский: Штаты обязаны поставить Киеву эскадрильи истребителей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американцы обязаны поставить Киеву "эскадрильи истребителей" в рамках заключённого соглашения о безопасности. Об этом он написал в социальной сети X.

"Соглашение включает в себя положения о системах обороны "Патриот" и эскадрильях истребителей. Включая, кроме прочего, самолёты F-16", — написал Зеленский.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок и Киев утвердили дорожную карту по военному сотрудничеству, однако не раскрыл подробности договорённостей сторон. Также Столтенберг ушёл от прямого ответа на вопрос о том, разрешено ли ВСУ использовать западные борты F-16 для ударов по России, сказав лишь, что Киев имеет право защищаться, а страны блока НАТО имеют право ему помогать.

Фото: Presidential Communications Office (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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