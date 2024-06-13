Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американцы обязаны поставить Киеву "эскадрильи истребителей" в рамках заключённого соглашения о безопасности. Об этом он написал в социальной сети X.
"Соглашение включает в себя положения о системах обороны "Патриот" и эскадрильях истребителей. Включая, кроме прочего, самолёты F-16", — написал Зеленский.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок и Киев утвердили дорожную карту по военному сотрудничеству, однако не раскрыл подробности договорённостей сторон. Также Столтенберг ушёл от прямого ответа на вопрос о том, разрешено ли ВСУ использовать западные борты F-16 для ударов по России, сказав лишь, что Киев имеет право защищаться, а страны блока НАТО имеют право ему помогать.
Фото: Presidential Communications Office (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
В Харьковской области прогремел взрыв
В городе Харьков произошел взрыв во время воздушной тревоги, сообщает украинский ТСН.
Медведев призывает объединить силы, противостоящие неоколониализму
Наступило время радикально усилить сотрудничество всех передовых сил в противостоянии неоколониализму, по мнению зампредседателя Совета безопасности РФ, главы "Единой России" Дмитрия Медведева.
BGS: концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге произвели сейсмическую активность
Концерты кантри-поп певицы Тейлор Свифт, прошедшие в Эдинбурге, вызвали землетрясения. О произошедшем стало известно из-за размещённого пресс-релиза, на сайте Британской геологической службы.
Пискарев: иностранцы смогут получить не более 10 сим-карт лично в офисе
В Государственной Думе одобрили законопроект, в соответствии с которым на территории Российской Федерации иностранные граждане смогут приобрести до 10 сим-карт и при условии личного присутствия. О нововведении рассказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.