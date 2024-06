Хуситы обстреляли судно Украины ракетами в Аденском заливе, что привело к возникновению пожара на борту, сообщило командование ВС США CENTCOM. За последние сутки бойцы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли урон двум судам, запустив две баллистические ракеты.

По данным CENTCOM, одна из ракет поразила контейнеровоз Tavvishi под флагом Либерии. Вторая ракета перехвачена силами коалиции. Кроме того, хуситы атаковали грузовое судно Norderney ФРГ, но ходит оно под флагом Антигуа и Барбадоса. Несмотря на повреждения, оба судна на ходу.

CENTCOM также сообщил, что силы Центрального командования США успешно уничтожили один дрон, две наземные ракеты и одну ракетную установку хуситов в Йемене.

Британское МО 9 июня заявило, что информация, распространённая "Ансар Аллах" о якобы успешном ударе по эсминцу HMS Diamond не соответствует действительности. До этого хуситы анонсировали успешную атаку в Красном море.

После нападения на британский танкер у Йемена Управление морских операций UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью, поскольку большую часть йеменского побережья контролируют хуситы.

