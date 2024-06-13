Адвокаты Рубена Варданяна, бывшего министра Нагорного Карабаха, обратились в ООН к Элис Эдвардс с обвинениями в пытках их подзащитного со стороны силовиков Азербайджана, сообщил РБК.
Варданян был задержан спецслужбами в 2023 году после операции, в ходе которой Баку вернул контроль над Карабахом. Он пытался выехать в Армению. Варданяна обвиняют в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооружённых формирований, а также в незаконном пересечении границы. В настоящее время он под арестом. Адвокаты Варданяна заявили, что в апреле он голодал в знак протеста против политически мотивированного преследования. В ответ его перевели в карцер, утверждает защита Варданяна.
По словам адвокатов, Варданяну не давали спать, оставляя свет включённым, лишили возможности мыться и менять бельё, не предоставляли туалетную бумагу и не разрешали читать и писать. Связь с внешним миром и семьёй была прервана.
Эти действия, по мнению защиты, нарушают обязательства Баку в части конвенции против пыток и других унижающих достоинство видов наказания, а также правила ООН в отношении обращения с заключёнными.
Адвокаты предупреждают, что из-за должности Варданяна в Нагорно-Карабахской республике и критики в адрес Азербайджана ему грозит дальнейшая опасность пыток и жестокого обращения.
В конце апреля Варданян прекратил голодовку по просьбе семьи. За все время родственники смогли связаться с ним только два раза. Они требовали, чтобы власти позволили Красному Кресту посетить бизнесмена. С требованием освободить Варданяна выступили известные российские деятели культуры, учёные и предприниматели. Президент Путин выразил надежду, что Баку будет исходить из соображений гуманитарного характера в отношении задержанных руководителей Нагорного Карабаха.
Фото: commons.wikimedia.org/Yerevantsi (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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