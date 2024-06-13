Аудитор Пентагона выявил завышение цен на американское оружие для боевиков Украины ещё на 1,9 миллиарда долларов, об этом сказано в отчёте генерального инспектора ведомства.
"Выявление в представленной выборке дополнительных статей с завышенной на 1,9 миллиарда долларов стоимостью, помимо ранее объявленных 6,2 миллиарда долларов, демонстрирует, что министерство, а также его структуры не смогли в полной мере реализовать политику согласно инструкциям генерального инспектора", — отмечается в отчёте контрольного ведомства.
Этот случай в очередной раз подчёркивает системные проблемы в Минобороны Америки, где не удалось предотвратить завышение цен на оборонные статьи, предназначенные для вооружения Украины.
Фото: defenselink.mil/DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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