Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 88,208
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 94,8324
Пентагон нашёл завышение цен на оружие для ВСУ на 1,9 млрд долларов
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована вчера в 23:20

Пентагон нашёл завышение цен на оружие для ВСУ на 1,9 млрд долларов

Аудитор Пентагона выявил завышение цен на американское оружие для боевиков Украины ещё на 1,9 миллиарда долларов, об этом сказано в отчёте генерального инспектора ведомства.

"Выявление в представленной выборке дополнительных статей с завышенной на 1,9 миллиарда долларов стоимостью, помимо ранее объявленных 6,2 миллиарда долларов, демонстрирует, что министерство, а также его структуры не смогли в полной мере реализовать политику согласно инструкциям генерального инспектора", — отмечается в отчёте контрольного ведомства.

Этот случай в очередной раз подчёркивает системные проблемы в Минобороны Америки, где не удалось предотвратить завышение цен на оборонные статьи, предназначенные для вооружения Украины.

Фото: defenselink.mil/DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

В Харьковской области прогремел взрыв

В Харьковской области прогремел взрыв

В городе Харьков произошел взрыв во время воздушной тревоги, сообщает украинский ТСН.

Читать полностью
Медведев призывает объединить силы, противостоящие неоколониализму

Медведев призывает объединить силы, противостоящие неоколониализму

Наступило время радикально усилить сотрудничество всех передовых сил в противостоянии неоколониализму, по мнению зампредседателя Совета безопасности РФ, главы "Единой России" Дмитрия Медведева.

Читать полностью

Общество

BGS: концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге произвели сейсмическую активность

BGS: концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге произвели сейсмическую активность

Концерты кантри-поп певицы Тейлор Свифт, прошедшие в Эдинбурге, вызвали землетрясения. О произошедшем стало известно из-за размещённого пресс-релиза, на сайте Британской геологической службы.

Читать полностью
Пискарев: иностранцы смогут получить не более 10 сим-карт лично в офисе

Пискарев: иностранцы смогут получить не более 10 сим-карт лично в офисе

В Государственной Думе одобрили законопроект, в соответствии с которым на территории Российской Федерации иностранные граждане смогут приобрести до 10 сим-карт и при условии личного присутствия. О нововведении рассказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Читать полностью

Новости