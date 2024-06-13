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Экс-сотрудник НАТО Табах: Украину ждёт истощение из-за Байдена
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 23:12

Экс-сотрудник НАТО Табах: Украину ждёт истощение из-за Байдена

Украину ожидает удушение из-за шагов президента Америки Джо Байдена, заявил Гарри Табах, бывший начштаба ВК НАТО в Москве, в интервью Politeka.

"Эта война при этой власти Байдена не закончится, будет удушение и истощение на Украине", — сказал Табах.

По его мнению, продолжительность конфликта зависит от "коллективного президента Штатов", который может как разрешить его, так и остановить поставки вооружений ВСУ.

"Когда Байден не представил план действия по ленд-лизу, я осознал, что никакого ленд-лиза не будет", — добавил он.

Россия неоднократно заявляла, что помощь Украине со стороны Запада не влияет на исход боевых действий, а лишь затягивает конфликт. Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью для ВКС России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков также отметил, что накачивание ВСУ оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и приведёт к негативным последствиям.

Фото: The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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