Украину ожидает удушение из-за шагов президента Америки Джо Байдена, заявил Гарри Табах, бывший начштаба ВК НАТО в Москве, в интервью Politeka.
"Эта война при этой власти Байдена не закончится, будет удушение и истощение на Украине", — сказал Табах.
По его мнению, продолжительность конфликта зависит от "коллективного президента Штатов", который может как разрешить его, так и остановить поставки вооружений ВСУ.
"Когда Байден не представил план действия по ленд-лизу, я осознал, что никакого ленд-лиза не будет", — добавил он.
Россия неоднократно заявляла, что помощь Украине со стороны Запада не влияет на исход боевых действий, а лишь затягивает конфликт. Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью для ВКС России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков также отметил, что накачивание ВСУ оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и приведёт к негативным последствиям.
Фото: The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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