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Депутат Водолацкий: Часов Яр освобождён ВС РФ на 70%
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:57

Депутат Водолацкий: Часов Яр освобождён ВС РФ на 70%

Часов Яр в ДНР на сегодняшний день освобождён на 70%, сообщил Виктор Водолацкий, депутат и координатор по связям с парламентом Луганщины. По его словам, бойцы РФ обошли город с запада, отрезая подвоз вооружения ВСУ и других ресурсов.

"Мы обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз вооружения, снарядов и продовольствия. Остатки в районе канала пытаются прорваться в лес, где находится определённое количество солдат ВСУ. В этом районе идёт бой, город освобождён где-то на 70%", — заявил Водолацкий.

Ранее МО РФ сообщило, что расчёты РСЗО "Град" артиллерии Ивановского гвардейского соединения ВДВ ударили по позициям противника у Часов Яра. На этом участке фронта российская артиллерия ведёт круглосуточные обстрелы украинских позиций.

Фото: commons.wikimedia.org/State Emergency Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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