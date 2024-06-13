Часов Яр в ДНР на сегодняшний день освобождён на 70%, сообщил Виктор Водолацкий, депутат и координатор по связям с парламентом Луганщины. По его словам, бойцы РФ обошли город с запада, отрезая подвоз вооружения ВСУ и других ресурсов.

"Мы обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз вооружения, снарядов и продовольствия. Остатки в районе канала пытаются прорваться в лес, где находится определённое количество солдат ВСУ. В этом районе идёт бой, город освобождён где-то на 70%", — заявил Водолацкий.

Ранее МО РФ сообщило, что расчёты РСЗО "Град" артиллерии Ивановского гвардейского соединения ВДВ ударили по позициям противника у Часов Яра. На этом участке фронта российская артиллерия ведёт круглосуточные обстрелы украинских позиций.

Фото: commons.wikimedia.org/State Emergency Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)