Бывший президент Америки Дональд Трамп, обеспечивший себе выдвижение в кандидаты от Республиканской партии, назвал прибытие кораблей ВМФ России в порт Гаваны "немыслимым".
"Мы хотим видеть, что ВС мощные, что деньги попусту не пускают по миру. Мы не хотим видеть корабли России у берега Флориды. Это немыслимо", — заявил Трамп после встречи в Вашингтоне с республиканскими законодателями Конгресса.
"Мы хотим наблюдать успех США. Сейчас у нас его нет", — добавил он.
МО России сообщило 12 июня, что ВМФ завершил учения, и судна прибыли в порт Гаваны. В состав отряда вошли "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Министерство РВС Кубы ранее подчеркнуло, что ни один из этих кораблей не несёт ядерного оружия, их заход в порт не угрожает региону.
Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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