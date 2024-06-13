Премьер Венгрии и бизнесмен Трамп-младший встретились в Будапеште, чтобы обсудить будущее, установление мира на Украине и проблемы миграции. Об этом сообщил пресс-секретарь Орбана Хаваши.

Орбан разместил фотографию с Трампом-младшим с подписью: "Добро пожаловать в Венгрию". По словам Хаваши, премьер обменялся с гостем идеями о будущем венгерско-американских отношений, о проблемах нелегалов и путях достижения мира, который положит конец конфликту на Украине. Трамп-младший прибыл в Будапешт по приглашению главы Торгово-промышленной палаты.

Он примет участие в конференции, посвящённой американским инвестициям в Европе, а также встретится со студентами Колледжа Матьяша Корвина. Орбан ранее выражал поддержку его отцу Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, он опубликовал фото с Трампом в имении экс-президента в Бедминстере перед открытием CPAC в Далласе. В марте 2024 года Орбан провёл переговоры с Трампом в его имении Мар-а-Лаго, где тот пообещал не давать деньги Киеву, если станет президентом.

По мнению Орбана, без финансовой поддержки Штатов Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти вернулся Трамп и установил мир. Венгерский премьер подчёркивал, что тогда конфликт на Украине завершился бы за сутки. Он также уверен, что мир может быть установлен только через переговоры между РФ и США, так как ЕС упустил шанс на посредничество, не обеспечив выполнение Минских соглашений.

Фото: flickr.com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)