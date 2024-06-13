Telegram-канал "Уголок Ситха" опубликовал кадры изображений повреждённого танка M55S, который был передан Словенией боевикам ВСУ. Этот танк получил серьёзные повреждения ещё летом 2023-го, однако тогда в соцсетях появилась лишь фото с пробитой крышей.
На изображениях броня танка была разрушена снарядом, в результате чего было повреждено и внутреннее оборудование, дальнейшая эксплуатация невозможна Вероятно, экипаж танка был травмирован, однако подробности об их судьбе до сих пор не известны.
Год назад другой танк M55S был полностью уничтожен после попадания "Краснополя", что привело к его полному выгоранию. Из-за слабой защиты все M55S ВСУ выведены в тыл и с тех пор не принимали активного участия в боях.
Изначально эти танки использовались 47 механизированной бригадой ВСУ, затем были переданы в 67 бригаду. В начале весны 2024-го они были замечены в составе 5 танковой бригады, где и Leopard 1A5, оснащённые такими же 105-мм орудиями, как и M55S.
Фото: commons.wikimedia.org/Ank Kumar (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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