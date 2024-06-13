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Путин поразмышлял о жестокости и вспомнил о старике Хоттабыче
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:58

Путин поразмышлял о жестокости и вспомнил о старике Хоттабыче

Президент России вспомнил старика Хоттабыча на заседании Совета по науке и образованию., пишет Telegram-канал "Пул №3". В ходе обсуждения глава государства отреагировал на высказывание о том, что дети и семьи должны смириться с требованиями государства. Путин отметил, что утверждение звучит жёстко.

"Вы вспомнили Хоттабыча. Он превратил людей, насмехавшихся над Волькой, в баранов. Он наказал их, но у Вольки начала расти борода и усы. Старик Хоттабыч хотел как лучше, а вышло так, что ребёнок не знал, как жить дальше", — сказал Путин.

Президент пояснил, что определённая жесткость необходима, но нужно избегать негативных последствий. Он добавил, что важно создавать условия, при которых люди захотят действовать.

Ранее Путин вспомнил о мечте экс-мэра Петербурга Собчака о высокоскоростной железнодорожной магистрали до столицы. Президент отметил, что ещё во времена работы в Петербурге они мечтали о проекте.

"Мы с вами мечтали о том, что построим такую дорогу. Не только мы, наши руководители, включая Анатолия Собчака", — заявил Путин.

Фото: Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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